JLo était canonissime... à un petit détail près

Trop pressés d'enfiler notre dernière petite trouvaille, ça nous est tous arrivé: nous avons oublié de couper l'étiquette et nous nous sommes promenés toute la matinée avec un petit bout de papier collé dans le cou, dans le dos ou sur les fesses.

Et bien sachez que ça n'arrive pas qu'aux personnes lambda: Jenifer Lopez était canonissime au dernier défilé Dolce & Gabbana à Venise, dimanche. Moulée dans une bralette et un pantalon fleuris, perchée sur des talons vertigineux, elle était coiffée d'un magnifique diadème doré et portait une cape incroyable pour un look absolument dément.

À un tout petit détail près qui, l'heure des réseaux sociaux, n'est évidemment pas passé inaperçu: dans la précipitation, la bomba latina a oublié d'ôter l'étiquette de son extraordinaire manteau. Les internautes ont eu beau zoomer, pas moyen toutefois de savoir quelle petite fortune coûte cette cape de la marque italienne.

Un fashion faux pas qu'on pardonne à la chanteuse tant son look était un des plus réussis de la soirée à laquelle participaient également Zoe Saldana, Helen Mirren ou encore Heidi et Leni Klum, Deva Cassel et la nièce de Lady Diana, Kitty Spencer.

(mc/L'essentiel)