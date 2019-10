Dans la famille Hadid, on demande la sœur aînée

Nettement moins connue que ses demi-sœurs - elles ont le même père - Alana Hadid s'est fait un prénom grâce à son activité de styliste. Ses créations et sa marque La Detresse lui ont valu une petite notoriété dans le milieu du show-business en Californie et lui ont permis de décrocher un contrat en tant que... mannequin, comme ses frangines Bella et Gigi.

Alana, 34 ans, a en effet été choisie par une marque de bijoux appelée Colette pour être son égérie. Et n'allez pas croire que c'est parce qu'elle s'appelle Hadid qu'elle a obtenu le job. «Elle est elle-même, quoi qu'en pensent les autres, et c'est ce qui m'a toujours attirée chez elle. Nous sommes deux esprits libres», a expliqué la fondatrice de Colette, ajoutant que cela faisait deux ans qu'elle pensait à collaborer avec Alana.

Résultat: des clichés montrant l'Américaine habillée uniquement de bijoux et ne se prenant pas vraiment au sérieux. On est loin de la moue boudeuse qu'arborent Bella et Gigi sur les podiums et sur pratiquement tous les clichés. La famille Hadid compte désormais quatre mannequins, puisque le petit frère des deux tops, Anwar, âgé de 20 ans, passe également sa vie à défiler. Seule l'aînée d'Alana, Marielle, 39 ans, a préféré rester dans l'ombre et mener une vie loin des projecteurs en tant que créatrice de lunettes.

(L'essentiel/jfa)