SZA ne veut plus jamais travailler avec les médias

La première page du numéro de Rolling Stone à paraître le mardi 3 mars a été dévoilée mercredi dernier sur Instagram. La couverture, prise par le célèbre photographe londonien Campbell Addy, montre les «femmes qui façonnent l'avenir» Normani, Megan Thee Stallion et SZA en tenues sexy.

Si l'image a visiblement séduit la membre de Fifth Harmony, ainsi que la rappeuse, auteure du tube «Hot Girl Summer» - les deux Américaines l'ont partagée sur leurs réseaux sociaux - elle ne semble pas avoir convaincu SZA. «Ne plus faire de vidéos, d'interviews et de photos pour le restant de ma vie. Mort de rire», a-t-elle tweeté sans autre explication.

Accusée d'avoir voulu créer le buzz

Relancée par des fans qui lui demandaient si sa décision faisait référence à la couverture de Rolling Stone, la star du R'nB n'a pas répondu. Elle s'est contentée d'indiquer qu'elle aimait et respectait profondément ses «Black Queens» de sœurs Normani et Megan. L'artiste de 29 ans a en revanche été plus explicite avec un admirateur qui lui a envoyé une photo de la fameuse une. «Si tu te soucies de moi, supprime cela», lui a-t-elle demandé.

Après que les tweets de SZA ont fait le tour de la Toile, de nombreux internautes ont accusé la native de Saint-Louis, dans le Missouri, d'avoir juste voulu créer le buzz avant la sortie de son 2e album. Sans se démonter, la chanteuse a expliqué à tous ceux qui ne le savaient pas encore que l'opinion des autres, elle s'en fichait pas mal.

Not doing any videos Interviews or photos for the rest of my life lol don't ask .????????— SZA (@sza) February 19, 2020

(L'essentiel/jde)