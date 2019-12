Un anniversaire de folie pour Taylor Swift

Taylor Swift se souviendra longtemps de son 30e anniversaire qu'elle a célébré vendredi soir 13 décembre 2019. Et pour cause, la star américaine a fait la fête dans un grand restaurant new-yorkais entourée d'invités prestigieux tels que les acteurs Blake Lively et son mari Ryan Reynolds, le top Gigi Hadid ou encore les chanteuses Camila Cabello et Halsey.

Cependant, aucun média n'a été autorisé à immortaliser l'événement. «Taylor était trop contente d'avoir 30 ans. Elle voit ça comme quelque chose de tellement positif. Elle a partagé un dîner avec des amis et s'est éclatée», a révélé un témoin à «People».

Remember that time that @elvisduran prompted all of Madison Square Garden to wish @taylorswift13 a happy birthday? We do. #iHeartJingleBall pic.twitter.com/yL1Ab2TEfV— iHeartRadio (@iHeartRadio) 14 décembre 2019

Souhaitant partager son bonheur avec ses abonnés sur Instagram, Taylor a organisé un photocall sur le thème de Noël, et a posé avec ses convives. «Je me sens si chanceuse de vous avoir tous et je chercherai indéfiniment les mots pour vous remercier», a-t-elle écrit en légende d'une des photos postée sur le réseau social. Pour couronner le tout, la star a eu droit à un gâteau orné de roses et de fleurs et surmonté de trois têtes de chat représentant ses matous: Olivia, Meredith et Benjamin.

Juste avant sa soirée d'anniversaire, Taylor se produisait au Madison Square Garden, devant 20 000 spectateurs. Sur scène, un autre gâteau d'anniversaire lui a aussi été offert. Celui-ci était énorme. De quoi prendre quelques kilos...

