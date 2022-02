Derrière la grossesse de Rihanna, classée hors catégorie, c'est celle de Nabilla qui fait couler beaucoup d'encre. Après avoir caché ce nouveau bonheur, la starlette affiche désormais fièrement son baby bump. Ce week-end, elle posait sur Instagram dans une chemise blanche tout en transparence: «Je ne réalise pas. Ma vie a tellement changé en si peu de temps, je vais être aman de deux enfants. J'espère être à la hauteur pour cette nouvelle aventure», a-t-elle confié. «Je suis tellement heureuse, impatiente et j'ai très peur à la fois (...) je me réjouis de te rencontrer mon petit ange».

Elle a ensuite pris la parole pour dénoncer les «psychopathes» qui lancent des rumeurs selon lesquelles elle porterait un faux ventre et aurait fait appel à une mère porteuse. «Je porterai mes enfants jusqu'au dernier si la santé me le permet. Et si je ne peux pas, je n'en ferai pas tout simplement», a-t-elle lancé. «Ils m'inventent des rumeurs comme si j'étais une star internationale. Normalement, c'est sur Beyoncé qu'on dit ça ou des gens comme ça, mais pas moi».

De nombreuses rumeurs avaient en effet circulé à l'automne 2011, alors que Beyoncé attendait sa petite Blue Ivy.

«Vous êtes fous les gars, moi j'aime trop porter mes enfants», a rappelé Nabilla. Et de conclure, «Je respecte les gens qui font ça, s'ils veulent des enfants et qu'ils ne peuvent pas les porter à cause de problèmes de santé. Mais grâce à Dieu, mes grossesses se passent plutôt bien».

La bimbo franco-suisse a juste «oublié» combien une grossesse pouvait être éreintante: «Tous les soirs à 20h j'ai envie de dormir». Elle pense aussi qu'elle prendra «plus de kilos» que pour Milann: «J'ai trop faim, je mange tout le temps et de très grosses quantités». Elle confie même qu'elle ne peut se passer d'un petit dessert pour trouver le sommeil.

(mc/L'essentiel)