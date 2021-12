Paris Hilton lance son business dans le métavers

Si vous ne savez pas encore quoi faire pour le passage à 2022, que vous êtes en quarantaine ou en isolement, Paris Hilton a quelque chose à vous proposer. L’Américaine de 40 ans qui vient de se marier, a prévu un DJ set dans l’univers du jeu Roblox. Paris s’est en effet lancée dans le métavers en créant sa propre île virtuelle baptisée Paris World.

We’re having a party in the #metaverse! Join me at 11pm ET and PT on #NYE this Friday in #ParisWorld ???????? https://t.co/fDZMmfYzQM ???? @djskee @Roblox @dash_radio pic.twitter.com/egLs8pJDYn