Priyanka Chopra et Nick Jonas sont parents

Ils forment l'un des couples les plus glam de la planète people, ils font désormais partie du club des parents les plus sexy: Priyanka Chopra, 39 ans et Nick Jonas, 29 ans, ont accueilli un enfant né de mère porteuse.

L'actrice indienne et le chanteur américain ont annoncé la bonne nouvelle sur leur compte Instagram respectif: «Nous sommes fous de joie de confirmer que nous avons accueilli un bébé via une mère porteuse. Nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période particulière où nous nous focalisons sur notre famille», ont-ils confié en taguant chacun leur moitié avec un petit cœur rouge.

Priyanka Chopra a bien caché son jeu puisqu'elle confiait dans le numéro de février 2022 de Vanity Fair son désir de devenir maman. «Par la grâce de Dieu, ça arrivera quand ça arrivera», disait-elle. Et d'annoncer qu'ils mettraient le holà sur leur carrière respective pour s'occuper de leur famille.

Les voilà désormais parents d'un bébé, une petite fille, croit savoir TMZ. Les Jonas Brothers ne «fabriquent» décidément que des filles puisque Kevin et Joe sont déjà pères, respectivement de Valentina Angelina et Alena Rose, 5 et 7 ans et de Willa, 18 mois.

(mc/L'essentiel)