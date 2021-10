Halsey montre son ventre 3 mois après avoir accouché

Samedi dernier, Halsey a chanté son dernier titre, «I Am Not a Woman, I'm a God», dans le «Saturday Night Live» (voir vidéo). Vêtue d’une combinaison noire, elle a reçu de nombreux compliments des internautes sur son physique, trois mois après son accouchement.

«J'ai participé au SNL il y a deux jours et beaucoup de gens se sont empressés de dire à quel point j'étais en forme», s’est étonnée la chanteuse, après l’émission, sur Instagram. «Qu’importe mes actions, les gens parleront toujours de mon corps», déplore-t-elle, en postant des photos de son ventre.

(Instagram)

Si la première photo (en haut à gauche) a été prise quelques jours seulement après son accouchement, les autres sont plus récentes. Son ventre est encore gonflé et strié de vergetures. «Beaucoup de gens ne savent pas qu'on a toujours l'air enceinte pendant un certain temps après. Mon corps est encore en train de changer et je laisse faire. Je n'ai aucun intérêt à faire du sport en ce moment. Je suis trop fatiguée et trop occupée à jouer avec mon fils chéri».

Tenue sur mesure et éclairage adapté

L’Américaine, âgée de 27 ans, a également expliqué les coulisses de sa prestation de samedi dernier: «Je portais une tenue sur mesure. Elle était parfaitement éclairée, grâce à de nombreux tests faits plus tôt, afin que je puisse me sentir bien et faire mon travail. Je ne veux pas nourrir l'illusion que vous êtes censé vous sentir et paraître bien immédiatement après l'accouchement».

Elle admet qu’elle ne retrouvera jamais son corps d'avant: «Peu importe comment il a changé parce que j'ai maintenant un bébé! Et cela m'a changée pour toujours; émotionnellement, spirituellement et physiquement. Ce changement est permanent. Et je ne veux pas revenir en arrière!».

La chanteuse avait déjà annulé sa venue pour le MET Gala, en septembre. Sur Twitter, elle avait expliqué qu’elle allaitait encore son fils, Ender. «Je n'aurais pas eu la possibilité d’utiliser ma tireuse à lait, ce qui aurait été extrêmement douloureux pour ma poitrine».

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)