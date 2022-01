Nick Cannon bientôt papa pour la 8e fois?

Ses larmes avaient ému le monde entier: le 8 décembre, Nick Cannon annonçait face caméra que son petit bonhomme, Zen, né le 23 juin 2021, était décédé d'une tumeur cérébrale. Deux jours plus tard, il montrait à la télé le tatouage fait en hommage à son petit garçon disparu.

Il avait également rendu hommage à la mère de l'enfant, Alyssa Scott, «la femme la plus forte que j'aie jamais connue». Quelques semaines avant le drame, il avait confié avoir décidé de rester célibataire pour se focaliser sur sa progéniture. L'homme de 41 ans est en effet père de sept enfants - de cinq mères différentes - dont quatre nés entre décembre 2020 et juin 2021. À en croire TMZ il aurait toutefois une nouvelle fois craqué.

Nick Cannon may be adding another baby to his brood ... at least that sure the way it looks, because there was big gender reveal party which appears to have been hosted by Nick and Bre Tiesi. https://t.co/yHSmjCn2mB