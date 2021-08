Phil Collins méconnaissable, ses fans inquiets

La patine du temps - video personnelle de fin juillet. Tout le monde le connait mais peu reconnaitront ce monstre. pic.twitter.com/lzEMg5e0eY — Geronimo (@artyshowboy) August 15, 2021

«Ça me fait de la peine de le voir diminué à ce point», «Je suis encore sous le choc. Le temps n’épargne même pas nos idoles», «Le grand Phil Collins….. ça met un coup au cœur de le voir en vieillard….»: une vidéo publiée dimanche, sur Twitter, a inquiété de nombreux fans du mythique batteur de Genesis.

La séquence, captée à Thonon-les-Bains, en France, par un de ses admirateurs, est un gentil message adressé à une de ses fans. On y voit Phil Collins, casquette sur la tête et barbe fournie, souriant mais le souffle court. Si beaucoup ne l'ont pas reconnu, certains ont immédiatement identifié sa voix, «reconnaissable entre mille».

Grosse tournée

Une voix qui est censée retentir à partir du 18 septembre à Belfast, Birmingham, Manchester, Leeds, Newcastle, Liverpool, Glasgow et à Londres pour une tournée britannique de Genesis, de près d'un mois, avant une série de concerts en Amérique du Nord, qui amènera Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford, au mythique Madison Square Garden de New York, début décembre.

Phil Collins, qui a fêté ses 70 ans en janvier dernier, souffre depuis plusieurs années de problèmes de dos qui le contraignent à chanter assis et l'empêchent de jouer de la batterie. C'est la raison pour laquelle c'est son fils, Nic, qui assurera baguettes en mains pour cet immense «The Last Domino? Tour 2021», comme il l'avait fait lors de la dernière tournée du chanteur, «Not Dead Yet», en 2019.

