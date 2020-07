Bar Refaeli condamnée par la justice

Le verdict est tombé: Bar Refaeli et sa mère, Tzipi, sont coupables de fraude fiscale. Lundi, les deux prévenues ont été entendues devant le tribunal de Tel-Aviv, après avoir été accusées d’avoir fourni de fausses déclarations au fisc de leur pays natal.

Ayant prétendu ne pas habiter en Israël, le top-model de 35 ans et sa maman n’avaient pas déclaré d’importants revenus gagnés à l’étranger, mais aussi de somptueux cadeaux comme un appartement ou des voitures de luxe, afin d’éviter de payer des taxes entre 2009 et 2012. Ainsi, ce sont près de 7 millions d'euros qui auraient été cachés au fisc israélien.

L’ex-copine de Leonardo DiCaprio, qui a plaidé coupable, devra donc faire des travaux d’intérêt général durant neuf mois. Quant à sa mère, qui a aussi plaidé coupable, sa peine est plus lourde. Elle a écopé de 16 mois de prison ferme. En plus des sommes dues, la justice ordonne également aux deux femmes de payer chacune près de 700 000 euros d’amende, selon le Times of Israel.

