L'incroyable perte de poids d'Issa Doumbia

L'acteur et humoriste français Issa Doumbia a publié sur Instagram une photo qui dévoile son impressionnante perte de poids. «Sans opération ni médicamentation!, souligne-t-il. Juste un rééquilibrage alimentaire et le meilleur des coaches sportifs (...) qui a réussi à m’encourager et m’accompagner jusqu’ici et c’est pas fini!».

Dans un documentaire diffusé sur C8, Issa Doumbia avait expliqué sa prise de conscience: «En fait ça s'est déclenché quand j'ai couru avec Liam (NDLR: un enfant qui a changé sa vie) (...) Je me suis dis si j'ai des enfants et que je dois jouer avec eux, je vais m'étouffer au bout de dix secondes donc je veux pas de ça».

(L'essentiel)