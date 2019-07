«Leurs plaies ne partiront pas avec de l'eau»

Delphine Wespiser pensait faire une escapade de rêve sur l'île Maurice. Mais ce qu'elle y a vu dans un refuge pour chiens abandonnés et maltraités l'a profondément choquée. C'est sur Instagram que Miss France 2012 a publié des photos et vidéos, dimanche 7 juillet 2019, pour dénoncer les conditions de vie alarmantes de ces canidés dans ce pays. «L'île Maurice m'a offert ses plus beaux paysages, mais aussi une nuit de pleurs. Après cette journée, je me sentais si lourde et sale. Cette douche pour enlever toutes ces énergies de souffrance sur moi, eux. Leurs plaies dans leur chair et dans leur tête ne s'enlèveront pas avec de l'eau», explique la jeune femme de 27 ans, sur le réseau social.

Sur l'une des vidéos que Delphine demande de «partager et de regarder jusqu'à la fin», un chien squelettique apparaît. Le regard triste, l'animal a plusieurs plaies béantes sur le corps. «Je me demande comment on peut encore faire ça à des chiens en 2019», s'émeut Delphine, les larmes aux yeux. Investie depuis plusieurs années pour la cause animale, la chroniqueuse de «TPMP», sur C8, en a profité pour parler de la seule association de l'île Maurice, Paws, qui stérilise et soigne les chiens abandonnés et victimes de mauvais traitements. Elle a aussi encouragé les gens à adopter leur futur toutou dans un refuge. Les fans de l'ex-reine de beauté ont été nombreux à saluer sa volonté d'améliorer le sort de ces compagnons à quatre pattes.

(L'essentiel/lja)