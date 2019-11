Leur fils «commençait à devenir bleu»

Alors que le couple donnait le biberon du matin à leur fils Maylonne, bientôt âgé d'un mois, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont eu la peur de leur vie ce dimanche 3 novembre.

«Ce matin, je l'ai nourri vers 11h, il a commencé à devenir bleu, violet... gros stress, panique... ambulance direct!», a déclaré Thibault. Heureusement, la situation était moins grave qu'elle ne le paraissait pour Maylonne, assure l'influenceur sur Snapchat.

«Ils sont arrivés, ils l'ont regardé. On a passé toute la journée à l'hôpital. Tout est normal. Le médecin nous a dit que ça pouvait arriver, qu'il avait sûrement avalé de travers. Mais bon, avec tout ce qu'il a eu, on ne prend pas de risque!», affirme le Marseillais. À sa naissance, Jessica Thivenin avait expliqué en larmes que son fils souffrait d'une malformation de l’œsophage et devait être opéré d'urgence.

Quelques heures plus tard, la jeune maman a tenu à rassurer ses fans: «Tout va bien ! Ils ont fait une petite radio, et tout va très bien ! C’était juste une frayeur, je crois qu’on n’est pas au bout de nos peines niveau frayeur. C’est incroyable la peur que tu peux te prendre d’un coup! Je ne l’ai pas lâché et voilà, il est en pleine forme, il vit sa best life », conclut-elle sur Snapchat.

(sl/L'essentiel)