La star de «Girls» a retrouvé l’amour

Lena Dunham est sur un petit nuage depuis qu’elle a un nouvel homme dans sa vie. Selon Page Six, il s’agit du chanteur britannique d’origine péruvienne Luis Felber, 32 ans, plus connu sous son nom d’artiste d’Attawalpa. Il faut dire que l’actrice américaine de 35 ans avait révélé un sacré indice sur sa relation naissante.

Sur Instagram, le 24 mai 2021, elle avait invité ses fans à découvrir une œuvre de son chéri. «Nouvelle chanson et nouveau clip de mon cœur @attawalpa. Si vous aimez les superhéroïnes déchirées, regardez le clip de «Yellow Fingers» et sauvegardez la chanson. Elle est très spéciale – et joli slip vert, mon amour, je ne savais pas que tu avais cette danse en toi», avait-elle écrit en légende d’un extrait de la vidéo.

Le 7 juin 2021, la star révélée dans la série «Girls» a confirmé avec humour sur Twitter son bonheur d’être en couple avec lui. «Quand je me sens mal, mon petit ami me fait de délicieuses pâtes, il promène le chien et fait des chansons sur sa gueule. En janvier, je ne tweetais que sur le fait que les hommes étaient des haricots frits en forme humaine. Ce que je veux dire, c’est qu’il ne faut pas abandonner avant le miracle.» Avant de rencontrer Attawalpa, Lena avait été en couple pendant cinq ans avec le musicien américain Jack Antonoff, avant de s’en séparer en 2017.

(L'essentiel/lja)