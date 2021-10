Theo Hernandez va être papa pour la première fois

Le plus jeune des frères Hernandez est aux anges: quelques jours après avoir remporté la Ligue des nations avec l'équipe de France, Theo, 24 ans, a annoncé mercredi qu'il allait devenir papa pour la première fois. Sur son compte Instagram, on peut le voir embrasser le joli ventre arrondi de sa compagne Zoe. Le tout accompagné d'un joli message, directement adressé à son futur bébé: «Nous avons hâte de te regarder dans les yeux et de t'accompagner dans ce merveilleux voyage qu'est la vie».

Des mots en italien bien sûr pour le footballeur qui a trouvé le bonheur sur la pelouse de l'AC Milan et l'amour dans les bras de la jolie Zoe Cristofoli, une influenceuse de 25 ans - passionnée de tatouages - qui compte pas moins d'un million d'abonnés sur Instagram. Les deux tourtereaux vivent une histoire passionnée et passionnelle depuis juin 2020.

(mc/L'essentiel)