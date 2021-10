Fan de Céline Dion, Adele a un petit bout de son idole

Adele - qui cartonne avec «Easy On Me» - (près de 100 millions de vues sur YouTube et des millions d'écoutes sur Spotify) - n'est pas la dernière pour rigoler et excelle en ce qui concerne le second degré. La chanteuse, qui a accordé une longue interview dans laquelle elle a abordé ses tourments, a également répondu aux célèbres 73 questions du magazine.

Et a dégainé un cadre avec un petit «chewing-gum mâché» collé au milieu. Ni plus ni moins que celui de Céline Dion. Mais comment a-t-il fini encadré dans son salon? «James Corden qui est un de mes amis et qui anime le "Carpool Karaoke", l’a fait avec elle, il savait à quel point j'étais fan, alors il lui a fait cracher son chewing-gum dans un morceau de papier et il l'a encadré pour moi», répond-elle avec un grand sourire. «C'est l'objet dont je suis le plus fière», conclut-elle avec un peu de malice dans les yeux.

(mc/L'essentiel)