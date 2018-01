Elle dénonce en direct les inégalités salariales

Placé sous le signe du mouvement «Time's up» qui dénonce les violences sexuelles faites aux femmes après le scandale Weinstein, les derniers Golden Globes auront marqué les esprits, dimanche soir, à Los Angeles. Vêtues de noir en signe de protestation, les stars se sont montrées solidaires lors de la cérémonie.

Parmi elles, Debra Messing a osé dire tout haut ce qu'elle pensait à propos d'un autre sujet tout aussi révoltant: les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Interviewée par E! sur le tapis rouge, l'actrice de «Will and Grace» est revenue sur l'affaire Catt Sandler. Ayant appris que son collègue, Jason Kennedy, touchait le double de son salaire pour le même travail, cette présentatrice de la chaîne américaine avait démissionné.

«J'ai été choquée d'apprendre que E! ne croyait pas nécessaire de payer aussi bien ses têtes d'affiche féminines que masculines. Catt Sadler me manque. Alors je lui apporte mon soutien. Nous voulons que les gens considèrent enfin que les femmes ont autant de valeur que les hommes», a-t-elle déclaré. Espérons que son coup de gueule aura été entendu par la direction de la chaîne...

Plus tard dans la soirée, Eva Longoria a aussi fait savoir qu'elle était du côté de Catt Sandler au micro de E!: «Nous soutenons l'égalité des genres et l'égalité salariale et nous espérons que E! fera cela avec Catt. On est avec toi, Catt», a-t-elle dit. Julianne Moore et Brie Larson, elles, ont tweeté des messages de soutien envers la présentatrice.

Quant à Amy Schumer, elle a posté un message avec une photo de l'animatrice sur Instagram, le matin même de la cérémonie, dans lequel elle encourageait les célébrités présentes aux Golden Globes à interroger la chaîne E! sur cette affaire d'inégalité salariale.

Touchée par cet élan de solidarité, Catt Sadler a tenu à les remercier.«Je suis vraiment reconnaissante de tout ce soutien. Merci à Amy, Debra, Brie Julianne et à tant d'autres femmes qui utilisent leur voix en notre nom à toutes», a-t-elle dit à People.



