Le bébé tant attendu est arrivé: Cardi B a donné naissance à un petit garçon samedi. Elle a annoncé la nouvelle à ses 108 millions d'abonnés sur Instagram en postant une photo lundi avec, sobrement, la date de naissance de son petit bout: 9/4/21 suivie d'un dinosaure, d'un cœur bleu et d'un nounours.

On y voit Cardi B et Offset regarder tendrement le nouveau-né, comme des millions de parents en ce jour si particulier. Sur les jambes de la rappeuse de bientôt 29 ans, tout de même, une petite couverture Vuitton, parce qu'il faut rester classe en toutes circonstances!

Le cliché a été liké par plus de 11 millions de personnes et a suscité des milliers de commentaires, notamment de célébrités. C'est le deuxième enfant de Cardi B, déjà maman de la petite Kulture, née en juillet 2018. C'est en revanche le 5e pour Offset: en plus de Kulture, le rappeur de Migos a trois enfants de trois précédentes unions (Jordan, 11 ans, Kody, 6 ans et Kale, 3 ans).

Le couple vit une relation tumultueuse: moins de six mois après la naissance de leur petite fille, fin 2018, ils avaient annoncé leur séparation avant de se rabibocher. Il y a un an, ils lançaient une procédure de divorce, avant de se raviser quelques jours plus tard.

(mc/L'essentiel)