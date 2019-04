Khloe partage les premiers pas de sa fille

Séquence émotion pour Khloe Kardashian. Sa petite True, âgée de 1 an seulement, vient de faire ses premiers pas. C'est ce que montre une vidéo postée par Khloe sur les réseaux sociaux, le dimanche 28 avril 2019.

On entend la maman appeler sa fille avant que celle-ci s'exécute et fasse quelques pas. On peut entendre un «oui» de joie de la part de Khloe. La démarche incertaine et le sourire de la petite valent mieux que de longs discours.

(L'essentiel/fec)