Pete et Phoebe seraient de plus en plus proches

Un nouveau couple de stars serait-il en train de former? Selon «The Sun», Pete Davidson et Phoebe Dynevor seraient de plus en plus proches. Après l’avoir rencontré en février 2021 à New York, l’actrice anglaise de 25 ans, Daphne dans la série «Bridgerton», aurait invité le comédien à lui rendre visite en Angleterre.

La semaine passée, l’Américain de 27 ans aurait ainsi parcouru 5 300 km pour la retrouver dans le nord de Londres, où elle a grandi. «Pete est un vrai charmeur et il a eu un coup de cœur pour Phoebe, qui est évidemment superbe et talentueuse, raconte une source. Le fait qu’il a fait un si long trajet pour la revoir prouve à quel point il s’intéresse à elle. Même s’ils se connaissent depuis peu, ils aiment passer du temps ensemble.»

Avant de rencontrer la comédienne, Pete a eu d’autres relations très médiatisées. En 2018, il a été le fiancé de la chanteuse Ariana Grande pendant quatre mois. Il est ensuite sorti brièvement avec les actrices Kate Beckinsale, Margaret Qualley, fille d’Andie MacDowell, ainsi qu’avec le top model Kaia Gerber. De son côté, Phoebe a notamment été en couple avec l’acteur britannique Sean Teale, en 2017.

(L'essentiel/lja)