Rose Leslie fait tout pour éviter les spoilers

Il n'y a rien de pire que les spoilers. On peut les éviter, en ne lisant rien sur sa série préférée, par exemple. Ou en se bouchant les oreilles... Mais imaginez combien c'est difficile si vous partagez la vie d'un des acteurs principaux de «Game of Thrones», en l'occurence Kit Harington (Jon Snow). C'est le cas de Rose Leslie, elle-même une ancienne du casting.

«Je demande à Kit de ne pas me montrer ses réactions et son excitation après avoir lu le script d'un épisode, raconte-t-elle dans Entertainment Weekly. Simplement parce que je ne veux rien lire dans ses yeux. Je sais que l'attente tue les fans et moi aussi! J'ai hâte d'être à l'an prochain. Mais je ne veux rien savoir avant. Alors quand il est à l'autre bout de la pièce et qu'il lit un épisode qu'il va tourner, je l'évite au maximum. J'esquive même tout contact visuel pendant un moment. Je lui dis d'aller de se faire une tasse de thé et d'aller se relaxer ailleurs».

(L'essentiel/flu)