21 ans plus tard, Priyanka Chopra a bien changé!

«Mince, méchante, tout d’une fille de 17 ans!»: Priyanka Chopra a posté une photo d’elle adolescente sur Instagram où on la découvre souriante, élancée, dans une tenue sobre noire, chaussée de sandales à talons. C’était en 2000 quelques mois avant que sa vie ne change du tout au tout, avant que la jeune Indienne ne décroche le titre de Miss Monde qui lui ouvrira les portes de Bollywood puis de Hollywood.

Priyanka Chopra fait aujourd’hui partie du gotha mondial. En 2016, le Time l’a classée parmi les femmes les plus influentes du monde et Forbes l’a placée dans le classement des 100 femmes les plus puissantes du monde en 2017 et 2018. Star de la série «Quantico», elle a épousé Nick Jonas des Jonas Brother en grandes pompes en 2018 et compte parmi ses amies une certaine Meghan Markle qui l’a d’ailleurs invitée à son somptueux mariage avec le prince Harry.

Aujourd'hui, elle fait la couverture du supplément Style du Sunday Times du mois de janvier et vient de terminer le tournage de «Text for You», une comédie romantique qui s’annonce comme un événement puisque Céline Dion y fera ses premiers pas au cinéma. Un remake d’un film allemand, «SMS Für Dich», qui raconte l’histoire d’une femme qui continue d’envoyer des textos à son ex alors que son numéro de téléphone a été attribué à un autre homme.

Priyanka Chopra sera aussi bientôt à l’affiche de «Matrix 4»: l’adolescente de 17 ans a fait du chemin... Un parcours qu'elle évoquera forcément dans ses mémoires, qui paraîtront en février prochain.

(mc/L'essentiel)