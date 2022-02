Juste après une séance de médiation qui n’a rien donné entre Snoop Dogg et une de ses ex-collaboratrices, le rappeur a écrit le 9 février 2022 sur Instagram: «La saison des chercheurs d’or est arrivée. Soyez prudents, restez sur vos gardes. Gardez votre cercle de proches restreint». Pour le quinquagénaire, ce n’est pas un hasard si cette personne est sortie du bois maintenant. Dans quelques jours, l’artiste participera en effet au Super Bowl, avec Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem et Kendrick Lamar.

La femme en question a porté de graves accusations contre Snoop Dogg devant la justice de Los Angeles. Elle a affirmé avoir été agressée sexuellement le 29 mai 2013, d’abord par l’acteur et créateur de mode Don Magic Juan, puis par le rappeur. Selon elle, il l’a «forcée à une relation orale, s’est masturbé devant elle et a éjaculé sur le haut de sa poitrine et sur son cou». Les faits se seraient déroulés dans les toilettes d’un studio d’enregistrement où «la victime a ensuite été abandonnée, humiliée, terrifiée et paniquée».

Dans les documents, obtenus par Rolling Stone, la plaignante a expliqué n’avoir pas signalé cette affaire plus tôt, par crainte qu’elle ait des répercussions sur son emploi. Le mannequin et danseuse a indiqué avoir travaillé pour diverses sociétés détenues ou associées à Snoop Dogg. Selon TMZ, elle lui aurait réclamé un peu moins de 10 millions de dollars pour retirer sa plainte.

(L'essentiel/jde)