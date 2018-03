Courteney Cox devrait se marier cet été

Courteney Cox et Johnny McDaid, ensemble depuis 2013, ont annoncé leur intention de se marier un an plus tard. Après une période de fiançailles plutôt longue, le couple aurait enfin choisi une date pour passer devant monsieur le maire. «Ils veulent le faire à la maison de Courteney à Malibu à la fin du mois de juillet, a déclaré une source au magazine britannique Heat.« Ce sera une cérémonie discrète et romantique au coucher du soleil, surplombant l'océan Pacifique».

Les deux stars, qui ont été présentées l'une à l'autre par leur ami commun Ed Sheeran, ont brièvement annulé leur fiançailles en 2015, car ils auraient eu des difficultés à se mettre d'accord sur leurs projets d'avenir. Cependant, la source a indiqué au magazine que l'actrice de «Friends» et son fiancé nord-irlandais sont maintenant sur la même longueur d'ondes.

Jennifer Aniston en demoiselle d'honneur

«Johnny avait toujours prévu d'avoir des enfants et de les élever en Irlande, mais cela ne semblait pas faisable avec Courteney, et c'est pourquoi ils se sont séparés, a expliqué la source. Mais elle lui manquait terriblement quand ils étaient séparés et il dit que ces choses ne le concernent plus. Ils sont heureux maintenant, alors ils ont décidé de faire le grand saut».

Courteney Cox a une fille de 13 ans, Coco, née de son mariage avec l'acteur David Arquette, et il est très probable que l'adolescente soit l'une des demoiselles d'honneur de sa mère, aux côtés de Jennifer Aniston, récemment séparée de son mari Justin Theroux.

«Johnny a vu comment Courteney a donné à Jen une épaule pour pleurer récemment, et il admire à quel point elle a été là pour son amie», a ajouté la source. «Cela l'a fait aimer Courteney plus que jamais et il a hâte de l'épouser».

(L'essentiel/CoverMedia)