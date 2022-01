«L'année 2021 a été la plus difficile de ma vie»

À l’instar de nombreuses célébrités, Ellie Goulding a souhaité une bonne année 2022 à ses fans sur Instagram, pour fêter le Nouvel-An. Revenant sur l’année écoulée, la chanteuse, qui était accro au fitness, a énuméré ses réussites dans son message. La naissance de son premier enfant, Arthur, qu’elle a eu avec son époux, le marchand d’arts Caspar Jopling, a été «la plus grande joie» qu’elle ait connue jusqu’à présent. La sortie de son premier livre et le fait d’avoir pu jouer devant le duc et la duchesse de Cambridge l’ont aussi comblée. «J’ai un chien et un chat qui m’aiment, des amis qui m’apprécient vraiment et un mari qui m’adore et me soutient dans tout ce que je fais», a-t-elle ajouté sur le réseau social le 1er janvier 2022.

Pourtant tout n’a pas été rose pour Ellie durant ces douze derniers mois. «L’année 2021 a aussi été la plus difficile de ma vie. J’ai dû me battre jour et nuit contre une forme de panique dont j’ignorais même l’existence», confie la Britannique de 35 ans. Selon elle, son anxiété a dicté une grande partie de sa vie et de sa carrière. «J’ai l’impression que quelque chose est brisé à l’intérieur de moi», déplore-t-elle. Cependant, sa révélation ne se veut pas dénuée d’espoir. Si l’artiste, très engagée en faveur de l’écologie, a décidé de parler de son trouble mental, c’est aussi pour aider les gens qui en sont victimes. «Je sais que beaucoup d’entre vous qui lisez cela ressentez cette même douleur, dit-elle. Nous sommes ensemble et nous pouvons traverser cela en parlant. Parler et s’ouvrir est la chose la plus difficile, mais aussi la meilleure que vous puissiez faire.»

(L'essentiel/lja)