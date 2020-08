La terrible blessure par balle de Megan Thee Stallion

L'affaire semble aussi mystérieuse que lugubre. Mais les mutilations de Megan Thee Stallion sont bien réelles. La rappeuse star a dévoilé sur Instagram la blessure qu'elle a subi au pied après avoir été touchée par balle. «Pourquoi je mentirais à propose de cela? J'ai été touchée à l'arrière de mon pied car j'étais de dos lorsqu'on m'a tiré dessus», a-t-elle témoigné dans un message en réponse aux rumeurs.

#MegantheeStallion shows her injuries from getting shot in her feet. pic.twitter.com/mNXKcuoMJL