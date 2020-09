«Depuis 5 ans, je ne suis pas prête à refaire ma vie»

Depuis son divorce avec Will Kopelman, survenu en 2016, Drew Barrymore n’a toujours pas retrouvé de compagnon. Pour l’actrice, maman de deux filles, Olive, 7 ans, et Frankie 6 ans, nées de son union avec le consultant en art, se remettre en couple ne fait plus partie de ses priorités. Mercredi, dans son émission «Drew Barrymore Show», l’Américaine de 45 ans s’est confiée à ce sujet à son invitée, Jane Fonda, qui a récemment déclaré avoir arrêté de rencontrer des hommes, à cause de son âge avancé.

Quand la star de 82 ans a dit à Drew qu’elle était «bien trop jeune» pour ne plus jamais avoir de rencarts, l’héroïne de la série «Santa Clarita Diet» lui a rétorqué qu’elle était trop occupée par sa carrière. «Je ne suis pas fermée à l’idée de nouvelles rencontres, mais cela fait maintenant cinq ans que je fonctionne comme ça, en pensant que je n’ai pas le temps et que je ne suis pas prête à m’ouvrir à quelqu’un».

Avant d’avoir été l’épouse de Will Kopelman pendant quatre ans, Drew, qui se déclare bisexuelle, a vécu plusieurs relations avec des hommes qui n’ont pas duré. Elle a été mariée une première fois en 1994 au barman Jeremy Thomas. Leur union n’avait duré que deux mois. Elle est ensuite sortie avec l’acteur Edward Norton, en 1999, avant d’être mariée au comédien Tom Green, du 7 juillet 2001 au 15 octobre 2002. Elle a ensuite vécu une romance de quatre ans avec Fabrizio Moretti, le batteur de The Strokes, avant de rencontrer Justin Long, en 2007. Sa romance avec l’acteur avait pris fin un an plus tard.

(L'essentiel/lja)