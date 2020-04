«J'ai perdu quelques amis tués par le Covid-​​19»

Comme toujours très disponible, l'animateur de radio et de télévision, Stéphane Bern, s'est confié à L'essentiel ce jeudi, sur sa façon de traverser cette crise du coronavirus. Son confinement, le Franco-luxembourgeois le passe dans sa maison de campagne dans le Perche, région rurale nichée entre Paris et la Bretagne. «Une chance», explique l'homme, qui avait pu rejoindre sa résidence le 12 mars, avant d'aller voter pour le premier tour des élections municipales. Là-bas, il n'a rien perdu de son hyperactivité. Il mène depuis chez lui ses émissions le matin sur RTL.

«Et puis l'après-midi j'écris, je crois que je vais inonder les librairies quand elles pourront rouvrir», raconte-t-il. Pourtant de nombreux projets sont suspendus: «Pour la télévision, tout est à l'arrêt, les émissions, une fiction que je devais tourner en juillet pour France 3...» Et puis, aussi, son combat pour sauver le patrimoine français et qui avait trouvé, ces derniers mois, son public et sa vitesse de croisière. «Les chantiers sont suspendus, les artisans n'ont plus de travail non plus. Et comment solliciter à nouveau la générosité des gens après tout ça?», s'inquiète Stéphane Bern, qui pense aux «500 000 personnes qui vivent directement en France du tourisme patrimonial».

«Un ami qui avait 50 ans, en pleine force de l'âge»

«J'essaye de me détacher de tout ça, mais l'information vous rattrape», enchaîne-t-il. Il y a l'angoisse pour son papa, «qui vit seul et très âgé». Et puis Stéphane Bern confie avoir «perdu quelques amis» à cause du coronavirus: «Particulièrement un ami qui avait 50 ans, en pleine force de l'âge. Il s'est battu comme un lion et il est malheureusement décédé». Et d'autres personnes encore qu'il côtoyait et avec qui il évoquait dernièrement des retrouvailles après le déconfinement. «Cette pandémie frappe à toutes les portes, c'est quelque chose d'effroyable», poursuit-il.

Et puis Stéphane Bern a également un mot pour le Luxembourg, son «deuxième pays de cœur» comme il aime à le rappeler. Très «affecté» par le bilan qui n'épargne pas le Grand-Duché, l'animateur a «le sentiment qu'au Luxembourg la crise a été bien gérée. Il y a peut-être une discipline qui fait que les choses avancent dans un climat moins délétère». Il suit le travail de la famille grand-ducale et reste en contact avec ses amis ici, notamment le Premier ministre Xavier Bettel: «On essaye d'échanger régulièrement par téléphone». Et il se dit fier du soutien apporté par le Grand-Duché sur le plan hospitalier, à la France et surtout à la région Grand Est.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)