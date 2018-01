Elle se rase la tête en hommage aux cancéreux

«Cela faisait des mois que ça me trottait dans la tête. Ça y est, enfin, j'ai sauté ce cap ultime», a déclaré Gaëlle Garcia Diaz, dans une vidéo publiée le mercredi 3 janvier 2018, sur sa chaîne YouTube. L'ex-candidate des émissions de téléréalité «La Maison du bluff» et «Hollywood Girls», sur NRJ12, est apparue le crâne rasé à blanc devant ses quelque 590 000 abonnés.

Adeptes des tutos décalés tels que «Comment se maquiller comme une actrice de films X», cette youtubeuse beauté belge de 29 ans a encore surpris ses followers. Mais cette fois-ci, elle avait une bonne raison.

«Ce n'est pas pour faire le buzz. Je veux faire honneur à la femme de mon frère qui est atteinte d'un cancer. Elle avait une longue chevelure blonde de princesse qu'elle a dû raser. Elle en a beaucoup souffert», a expliqué la fiancée du youtubeur Jimmy Labeeu, avant d'ajouter: «Je veux lui prouver que la féminité, ce n'est pas ce à quoi on ressemble mais ce qu'on dégage, via le sourire et le regard, contrairement à ce que peuvent penser beaucoup d'hommes de mon entourage».

Un discours qui a ému de nombreux internautes. «Tu es magnifique même sans cheveux», a écrit un fan. «Je n'oserais jamais mais ça te va super bien», a lancé une autre. «Je suis moi même atteinte du cancer et ça me touche beaucoup», peut-on également lire en commentaire.

