«Il fallait que je fasse de la gym tous les jours»

Alors que certaines célébrités connaissent des problèmes d'alcool ou de drogues, d'autres ont des addictions plutôt inattendues. C'est le cas d'Ellie Goulding qui a développé une dépendance au fitness. «Je ne pense pas avoir une personnalité pouvant être accro à quoi que ce soit, mais j'ai eu une addiction à la gym et ce n'était pas cool du tout. Il fallait que j'en fasse tous les jours», confie-t-elle au Sun.

La chanteuse anglaise de 33 ans s'est demandée si c'était son «instinct de survie» qui l'avait poussée à faire autant d'exercices physiques. «Parce que les tournées sont si épuisantes, si dures, que cela affecte votre corps et votre santé mentale, explique-t-elle. Je pensais donc que j'arriverai à survivre à ça en faisant de la gym pour être superfit, en forme. Pour moi, cela pouvait contrer le fait de boire et de ne pas manger très sainement en tournée».

En plus, le fait de transpirer dans une salle de sport lui procurait un véritable plaisir. «Quand vous faites de la gym, vous libérez beaucoup d'endorphines. C'est une sensation si agréable que vous voulez la ressentir encore et encore», dit Ellie. L'artiste ne pensait donc plus qu'à ça, au détriment de son travail. «J'en étais arrivée au point où j'annulais mes séances d'écriture ou d'enregistrements pour aller au fitness.» Se rendant compte que faire du sport aussi intensément «n'en valait pas la peine», l'interprète de «Love Me Like You Do» s'est finalement reprise en main et a levé le pied.

Regardez le nouveau clip d'Ellie Goulding avec Blackbear, «Worry About Me»:

