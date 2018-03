«Avec ma fille, je deviens débile»

Depuis qu’il est célèbre, Jean Dujardin tient à préserver sa vie privée. Alors, pas question de parler dans les médias de ses deux fils, Jules, 16 ans, et Simon, 17 ans, qu’il a eus avec son ex, Gaëlle Demars, et encore moins de sa fille, Jeanne, 2 ans, née de son union avec sa compagne actuelle, Nathalie Péchalat. L’acteur de 45 ans a pourtant fait une exception dans Paris Match, où il évoque sa petite dernière.



«Je n’aurais jamais espéré l’arrivée d’une petite fille. Je ne compare pas avec mes garçons. Eux sont des piliers, le concept de fille, c’est autre chose. C’est formidable! dit-il. L’amour qu’on donne, je ne savais pas qu’il pouvait être exponentiel, que ça prendrait tant de place, que ça enfle de jour en jour. C’est fou, je deviens complètement débile!».



Jean est «très affectueux» avec sa progéniture. Une affection que ses propres parents ont eu du mal à lui donner. «Une forme de pudeur s’était installée», dit-il.





(L'essentiel)