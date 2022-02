15 millions pour écrire les mémoires de Britney

Après les téléfilms et documentaires chocs «Destin brisé: Britney Spears, l’enfer de la gloire», dans lequel la popstar était incarnée par la nouvelle chérie d’Elon Musk Natasha Bassett, «Britney vs Spears» ou encore «Framing Britney Spears», les fans de BritBrit auront prochainement l’occasion d’en apprendre beaucoup plus sur sa vie. L’Américaine, qui a fêté la libération de la tutelle de son père en s’affichant nue sur la Toile, a touché le pactole pour déballer sa vérité.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Page Six le 21 février 2022. Selon le site, Britney Spears, 40 ans, a signé un contrat de 15 millions de dollars pour écrire ses mémoires. L‘auteure de «Baby One More Time», en 1998, profitera de cette occasion pour revenir sur sa carrière et sur ses problèmes familiaux, loin d’ailleurs d’être tous résolus.

Selon le média, l’accord entre l’ex-star de la pop, et la maison d’édition Simon & Schuster, est l’un des plus importants de tous les temps. Bill Clinton a décroché la même somme pour ses mémoires présidentielles, «My Life», en 2001.

(L'essentiel/jde)