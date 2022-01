Elle a vaincu la peur et fait son coming-​​out

Sur son compte Instagram, Maria Thattil a expliqué que jusqu’à sa publication du 12 janvier, elle n’avait fait son coming out qu’à une poignée de personnes. C’est après avoir eu une discussion téléphonique avec son jeune frère Dominic, mannequin ouvertement non-binaire, qu’elle s’est décidée à rendre public le fait qu’elle aimait aussi les femmes. «Il a pris mon appel à minuit la nuit dernière et nous en avons parlé. J’ai compris que je devais le faire», a-t-elle écrit.

Au Daily Telegraph, Miss Australie 2020 a confié avoir «grandi en ayant le béguin pour les filles à l’école» mais avoir refoulé et caché ce sentiment «à cause de la religion» et également par peur «des réactions homophobes».

(L'essentiel/jde)