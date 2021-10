«Des périodes très très compliquées» avec Marion

Tout semble lui sourire: à 48 ans, il est un acteur et un réalisateur reconnu (son film «Lui» avec Virginie Efira et Laeticia Casta sort mercredi), le compagnon heureux de Marion Cotillard, une des actrices les plus douées de sa génération et le père comblé de Marcel, 10 ans et Louise, 4 ans. Pourtant, Guillaume Canet l'avoue, tout n'a pas toujours été facile. Invité de la célèbre émission «En aparté» sur Canal Plus, l'acteur s'est confié à Nathalie Lévy (qui remplace Pascale Clark).

«Je trouve ça assez fou qu'elle reste avec moi, qu'elle continue de rester avec moi quand je vois que je lui offre ces rôles-là (un ours dans le sketch «Débarquement» avec Jean Dujardin, ndlr), ou que je vois que je l'ai fait parler québécois dans Rock'N'Roll, elle est sympa quand même».

Et quand la journaliste lui demande le secret de la longévité de leur couple (ils sont ensemble depuis 2007), il explique: «Le secret, c'est aussi des périodes très très compliquées, comme on en a vécu beaucoup aussi, et comme dans tous les couples. Après, il s'agit de savoir si on a envie de se battre ou pas, et c'est pas toujours facile». Mais «il y a des choses merveilleuses aussi comme la force qu'elle a. Moi, elle m'apporte beaucoup, je ne sais pas si je lui apporte autant».

(mc/L'essentiel)