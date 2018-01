«J'ai dit oui!»: Paris Hilton va bientôt se marier

En couple depuis près d'un an avec l'acteur phare de la série «The Leftlovers», Paris Hilton s'est fiancée le week-end du 30 décembre 2017. C'est lors d'un séjour dans la station de ski d'Aspen, Colorado, que Chris Zylka, 32 ans, a mis un genou dans la neige pour lui demander sa main.

Ravie, la riche héritière de 36 ans a publié de nombreuses photos sur Instagram pour annoncer la bonne nouvelle à ses fans. «J'ai dit oui! Je suis tellement heureuse d'être fiancée à l'homme de ma vie et à mon meilleur ami. Je ne me suis jamais sentie aussi comblée, aimée et en sécurité. Pour moi, il est absolument parfait et il me montre que les contes de fées existent vraiment», a-t-elle écrit en légende.

L'Américaine, vêtue d'une combinaison de ski doré, a également publié une photo où elle montre fièrement sa bague de fiançailles sertie de diamants de 20 carats, évaluée à 2 millions de dollars.

(L'essentiel/lie)