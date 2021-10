Il trompe sa femme enceinte avec sa collègue

C’est un choc pour leurs fans. Alors qu’ils les croyaient réunis pour de bon, tout est fini entre Tatiana-Laurence et Xavier Delarue. Dimanche 3 octobre, la Française de 39 ans, enceinte de leur premier enfant, a annoncé sur Twitter que l’ex-candidat de téléréalité devenu comédien était un mari infidèle. Selon elle, Xavier la trompe avec une collègue avec laquelle il joue dans la série «Les Mystères de l’amour», sur TMC.

«Je vous annonce que Xavier Delarue est en couple avec Marjorie Bourgeois. Les deux amants s’aimaient depuis déjà bien longtemps et n’ont pu cesser leur passion commune malgré notre histoire qui a recommencé après notre divorce», a-t-elle écrit. Dans son message, qu’elle a rapidement supprimé du réseau social, l’ex-candidate de la première saison de «Secret Story» a fait part de son immense désarroi.

«Je les libère! Bonheur à eux»

«Triste de l’avoir appris comme ça, non par eux-mêmes et d’avoir été, dans mon état, complètement trompée par eux deux. Mais je souhaite vous dire la vérité comme ils n’avaient pas les c*****s de vous l’annoncer eux-mêmes, même pas à moi. Je ne vais pas rajouter que je suis triste, anéantie, dévastée, brisée à vie… Vous pouvez imaginer mon état, a-t-elle déploré. Fini leurs cachotteries, ils sont libres de vivre leur idylle au grand jour, je les libère! Bonheur à eux. Je leur souhaite une longue vie d’amour. Le cœur a ses raisons que la raison ignore…»

Après dix-sept ans de relation et quatorze ans de mariage, Tatiana-Laurence avait annoncé son divorce d’avec Xavier en juillet 2020. Une année plus tard, les deux ex se remettaient ensemble, en annonçant sur Instagram qu’ils attendaient leur premier enfant.

(L'essentiel/lja)