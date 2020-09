Laeticia peut être une belle-​​mère attentionnée

Laeticia a retrouvé l'amour dans les bras de Pascal Balland, depuis un peu plus d'un an. Et comme beaucoup d'amoureux, ils ont dû composer avec le passé de l'autre et donc - quarantaine oblige - les ados de l'autre. «On est dans le moment présent et notre histoire se construit un pas après l'autre, tout doucement. Pour mes enfants comme pour les siens, c'est important», avait confié la veuve de Johnny à Paris Match en juillet dernier.

Et sur ce plan-là, ils sont plutôt chanceux: la mayonnaise semble avoir bien prise puisque Jade et Joy Hallyday semblent s'entendre à merveille avec Mathilde, 15 ans, la fille du restaurateur parisien (il a également un fils de 19 ans et une petite fille de 7 ans). Le 3 août dernier, Mathilde avait adressé un gentil message d'anniversaire à Jade pour ses 16 ans et cette fois-ci, ce sont les Hallyday qui ont eu une pensée pour la jeune fille à l'occasion de ses 15 ans, dimanche.

«Ma Mathildou, happy 15! Joyeux et lumineux anniversaire ma chérie, continue à rayonner si joliment, à nous éclairer par ton sourire, ta gentillesse et ta générosité. We love you. Joyeux anniversaire», a écrit Laeticia dans une story Instagram. Sur la photo, on voit la quadragénaire entourée de ses deux filles et de Mathilde, visiblement ravies s'être réunies autour d'un verre.

Une preuve que Laeticia Hallyday peut vivre en harmonie avec ses beaux-enfants. David et Laura apprécieront...

(mc/L'essentiel)