La fille de P!nk fait déjà de l'ombre à sa maman

On savait déjà que les enfants de la chanteuse P!nk apprenaient à tirer et qu'ils faisaient également du motocross... Autant de choses improbables qui ne sont pas forcément incompatibles avec la chanson, si l'on en croit les réseaux sociaux qui ont fortement commenté, ces derniers jours, la prestation de la petite Willow Sage Hart, neuf ans, en duo avec sa mère lors de l'émission «The Disney Holiday Singalong» diffusée sur la chaîne américaine ABC.

Sur le titre de circonstances «The Chrismas Song», P!nk et Willow ont forcément ému dans les chaumières, à moins d'un mois des fêtes de fin d'année qui s'annoncent très particulières, alors que le monde entier est relativement confiné, suite à l'épidémie de Covid-19. «Willow doit chanter ses propres chansons, elle a vraiment du talent», a souligné une internaute. «Willow suit déjà les pas de sa maman, sa voix est phénoménale», a ajouté un autre. «Quelle fierté et que d'amour dans le regard de P!nk, rien à ajouter».

Oh wow! @Pink and her daughter for #DisneyHolidaySingalong first look . So amazing! Her daughter has such a great voice! pic.twitter.com/jU3J3NC6YA