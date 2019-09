Nick Jonas «dégueulasse et irresponsable»

Il en était plutôt fier de cette couverture. Nick Jonas avait même partagé la Une de Cigar afficionado sur laquelle il apparaissait sur les réseaux sociaux. «Première personne de moins de 30 ans qui tient un cigare sur la couverture d'un de mes magazines préférés. Je suis trop content», avait-il même écrit.

Malheureusement pour le chanteur, ses fans n'ont pas vraiment partagé son enthousiasme. Nombre d'entre eux ont été choqués par l'image qu'ils ont comparée à de la publicité pour un produit qui tue des milliers de personnes.

«Depuis quand est-ce un accomplissement de fumer quand on a moins de 30 ans?», s'est demandé un internaute, tandis qu'un autre écrivait que Nick était «dégueulasse et irresponsable» et qu'un troisième s'inquiétait pour ses poumons. L'artiste de 26 ans n'a pas répondu aux commentaires, mais a certainement dû apprécier celui de son épouse sur une image tirée de la publication le montrant en train de fumer. «Délicieux!», a écrit Priyanka Chopra.

(L'essentiel/jfa)