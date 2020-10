Elle fustige ceux qui critiquent son physique

Lindsey Vonn a poussé un violent coup de gueule sur Instagram samedi 24 octobre 2020. Elle n’en peut plus de lire des critiques à chaque fois qu’elle publie une photo d’elle en bikini. «J’ai posté récemment plusieurs images de moi en maillot, ce qui semble vous faire peur. Je reçois des commentaires impitoyables, qui je l’admets, me font parfois mal», a écrit la multiple championne du monde de ski et triple médaillée olympique. Celle qui a pris sa retraite sportive en 2019 a rappelé à ses deux millions d’abonnés qu’elle était une personne «normale». «Parfois, je suis voûtée, mon ventre se replie, j’ai de la cellulite sur mes fesses ou je me suis empâtée. Mais, je me souviens toujours à quel point ce corps m’a aidé à réaliser des choses incroyables dans ma vie». L’Américaine, 36 ans, a concédé qu’elle n’était pas «une taille zéro» et que cela lui allait très bien. «Je peux vous promettre une chose: je ne retoucherai jamais mes photos et je suis fière de pouvoir dire que je n’ai jamais subi de chirurgie esthétique. Jamais. Je suis 100% naturelle. À tous ceux qui se sentent déprimés par leur apparence: restez forts, restez en bonne santé et aimez-vous peu importe ce qu’en disent les haters», a encore conseillé Lindsey.

Elle a assorti son message d’une capture d’écran compilant plusieurs critiques reçues. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles sont acerbes: «Quel joli cul! Dommage qu’il soit plein de cellulite». «Elle pense être plus canon qu’elle ne l’est en réalité». «Cache ton gros cul plein de graisse». «Je suis dans la soixantaine, j’ai accouché de deux enfants et je suis en meilleure forme». «Tu es tellement plate».

(L'essentiel/fec)