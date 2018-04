Jazz et sa famille violemment agressées

C'est un véritable cauchemar qu'a vécu Jazz, dimanche. Selon son agent, Magali Berdah, qui l'a annoncé sur Snapchat, l'ancienne candidate des «Anges», sur NRJ12, son copain Laurent et leur petite Chelsea ont été sauvagement agressés par des individus armés.

«Jazz m'a demandé de vous informer moi-même car elle n'en a pas la force, a écrit la fondatrice de l'agence Shauna Events sur le réseau social. Sachez que ce qu'il s'est passé est très grave. Laurent à 52 points de suture et ces animaux ont gazé Jazz et sa petite fille de 4 mois. Ils sont en état de choc et vous remercient par avance pour tout le soutien que vous leur apportez».

On apprend que la police mène actuellement l'enquête. Dans ses messages, Magali Berdah a rappelé qu'il y avait déjà eu trois agressions de personnes de téléréalité en une semaine. «J'ai moi-même été victime de deux cambriolages en un mois! Je pense que malheureusement, la vie devient de plus en plus difficile quand on réussit», déplore-t-elle.

(L'essentiel/lja)