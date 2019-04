Son poisson d'avril scandalise ses fans

Comme le veut la tradition, le 1er avril est le jour on l'on peut faire des farces à ses proches en toute impunité. Justin Bieber n'allait donc pas rater l'occasion de berner, à plus grande échelle, ses 107 millions de fans qui le suivent sur Instagram. Le chanteur de 25 ans a donc posté une première photo sur le réseau social ou l'on voit une échographie, sans aucune explication. Il a ensuite publié plusieurs clichés de son épouse, Hailey, allongée sur un lit d'hôpital en train de se toucher le ventre. Elle est entourée de professionnels du milieu médical. «Si vous aviez cru que c'était un poisson d'avril», a commenté le Canadien. De nombreux internautes se sont aussitôt posé des questions, dont Ellen DeGeneres, qui s'est dite sceptique, et Kris Jenner qui a «failli pleurer de joie» avant de réaliser quel jour on était.

Peu de temps après avoir posté ses premiers clichés, Justin a avoué sa farce en postant une photo d'échographie avec un chiot à la place du bébé. «Attendez, mon Dieu, c'est un poisson d'avril», a-t-il écrit en légende. Mais sa blague n'a pas fait rire ses admirateurs. Ils ont été nombreux à lui reprocher de plaisanter sur un sujet pareil et de ne pas respecter les couples qui ont des difficultés à devenir parents ou qui ont perdu un enfant.

«En tant que femme stérile, je trouve cela dégoûtant et irrespectueux, lui a écrit une internaute. Cela montre à quel point tu es immature. J'espère que tu auras la décence de t'excuser pour cet acte honteux». Une autre fan a même décidé de lui tourner le dos: «Je vous ai toujours aimés toi et ta musique, mais après ça c'est fini. On ne plaisante pas là-dessus. En tant que personne qui a perdu un bébé après une fausse couche, je ne trouve pas ça drôle». D'autres ont souhaité à Justin et Hailey de ne jamais vivre des problèmes d'infertilité ou des fausses couches, car «ils n'ont aucune idée de ce que c'est». Pour le moment, Justin n'a pas répondu à ces critiques...

(L'essentiel/lja)