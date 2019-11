«Pour ma fille, je serais prête à tout abandonner»

«Vivre avec un homme avec lequel vous pensiez fonder une famille et finalement rompre, ça vous transforme!» confie Scarlett Johansson dans «Gala». L'actrice qui joue dans «Marriage Story», dès le 6 décembre 2019, sur Netflix, fait référence à sa rupture avec son deuxième mari, le journaliste français Romain Dauriac, avec lequel elle a eu une petite Rose, âgée de 5 ans. «Pour le rôle, j'ai bien analysé ce sentiment d'être dans une relation qui ne répond plus à vos attentes, mais c'est surtout le sujet de la garde des enfants qui m'a le plus intéressée», précise-t-elle.

Séparés depuis 2016, les deux ex ont du mal à statuer sur la garde de leur fille. «La coparentalité est quelque chose que je ne connaissais pas auparavant, dit la star américaine de 35 ans. Il n'existe aucune règle, aucun livre à ce sujet, mais je pense qu'en respectant l'autre, en prenant en compte certaines frustrations, vous pouvez trouver un certain équilibre.»

Devenir maman a bouleversé Scarlett. Désormais, ses priorités ne sont plus les mêmes. «Pour ma fille, je serais prête à faire vraiment n'importe quoi. À tout abandonner, assure-t-elle. Je me sens plus présente et à l'écoute. C'est une incroyable leçon de vie d'avoir un enfant. Avec Rose, je vis chaque instant, pleinement.» Depuis novembre 2017, la comédienne a retrouvé l'amour dans les bras de son nouveau fiancé, le comédien Colin Jost.

Regardez la bande-annonce de «Marriage Story», sur Netflix, dès le 6 décembre:

(L'essentiel/lja)