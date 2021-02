Le rappeur Leto accusé de cruauté envers son chien

Captain, aujourd’hui âgé de 11 mois, a connu son heure de gloire en apparaissant dans le clip «Paris c’est magique», de son maître Leto, sorti en juin 2020. Seulement, il semblerait qu’une fois le tournage terminé, le rappeur de 23 ans ait décidé de se séparer de son chien. Selon Le Parisien, cet American staff vivait chez le frère de l’artiste, ou plutôt sur son petit balcon d’un mètre carré, sans jamais pouvoir entrer dans le logement.

Touchés par le sort de Captain, qui hurlait régulièrement à la mort, des voisins ont prévenu l’association Action protection animale qui a porté plainte contre Leto pour abandon volontaire et acte de cruauté envers un animal. La police est donc intervenue au domicile du frère du rappeur vendredi pour délivrer le chien, qui a ensuite été confié à un refuge. Une source policière a confié au quotidien français que Leto et son frère avaient été convoqués pour s’expliquer. Le rappeur risque deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.

Avant de parler aux forces de l’ordre, l’artiste a donné sa version des faits sur Instagram, assurant qu’il avait donné Captain à une nouvelle famille sept mois auparavant. «Cette famille n’a jamais effectué les démarches pour en déclarer la propriété. Je découvre comme vous toutes les atrocités qu’il subit depuis lors. On va faire le nécessaire pour vite le sortir de là», a-t-il écrit dans sa story.

(L'essentiel/jfa)