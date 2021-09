Paris Hilton émerveillée de s'entendre à l'US Open

Dans ses multiples passe-temps, celle qui est DJ, influenceuse, starlette, mannequin ou encore femme d’affaires a aussi été chanteuse. C’est avec cette dernière casquette qu’en 2006, l’Américaine a sorti l’album «Paris», produit par Dr. Luke, renommé musicien au centre d’un bras de fer judiciaire qui l’oppose à Kesha. La galette de Paris Hilton n’avait pas connu un grand succès – quelques centaines de milliers d’exemplaires vendus – bien que l’un de ses titres, «Stars Are Blind», soit devenu un tube.

C’est justement celui-ci qui a été diffusé à Flushing Meadows, lors d’un changement de côté des joueurs, durant la finale qui a opposé Medvedev à Djokovic, de l’US Open. Présente dans les gradins, Paris Hilton n’a pu s’empêcher de chanter et de danser sur son propre morceau. «J’ai adoré qu’ils aient passé ma chanson. C’était un moment tellement iconique de l’entendre avec mon fiancé dans ce stade géant», s’est réjouie la richissime héritière sur Instagram. Sa publication, plus de 1 million de vues en 12 heures, lui a valu des commentaires sympas de son amoureux, Carter Reum, et de Vanessa Hudgens, Nicole Scherzinger, Taryn Manning ou encore Nicky Hilton.

(L'essentiel/jde)