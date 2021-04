AnnaLynne McCord atteinte d’une maladie mentale

AnnaLynne McCord n’a pas peur d’écorner son image de femme fatale. Lors d’une consultation filmée avec son psychiatre, dont elle a posté la vidéo sur Instagram, l’actrice de 33 ans a révélé à ses fans qu’elle était atteinte d’un trouble dissociatif de l’identité, plus connu sous le nom «trouble de la personnalité multiple». C’est en 2012, que sa maladie a été décelée après qu’elle avait joué un rôle difficile dans un film, en parallèle à son personnage dans la série «90210 Beverly Hills: Nouvelle Génération».

Dans le film d’horreur «Excision», AnnaLynne incarnait Pauline, une jeune femme très étrange. «Cette fille était perturbée, très cérébrale, ce qui était proche de ce que je ressens à l’intérieur de moi. C’était très révélateur, très frontal, probablement un peu retraumatisant sans que je le réalise, a-t-elle raconté au médecin. Le truc dingue, c’est que j’ai fini le tournage un mardi à 2 heures du matin et le mercredi à midi je devais être la bombasse blonde de Beverly Hills heureuse et délurée. Je ne pouvais pas la trouver, elle n’était pas accessible. J’étais sinistre, toujours dans le personnage de Pauline dont je ne pouvais pas sortir».

En fait, la cause de sa maladie est liée au viol dont elle avait été victime durant sa jeunesse. Lors de sa thérapie, la comédienne avait dû se remémorer cet événement traumatisant. Dans un épisode de «Beverly Hills», l’Américaine avait dû jouer une scène d’agression sexuelle. Elle s’était ensuite effondrée en larmes sur le tournage. Si la copine de l’acteur Dominic Purcel a décidé de parler ouvertement de son trouble dissociatif de l’identité, c’est pour combattre les idées reçues sur les maladies mentales. «La honte ne m’intéresse absolument pas, a-t-elle dit. Il n’y a plus rien sur mon chemin qui laisse une place à la honte. Et c’est comme ça qu’on en arrive au point où on peut structurer la nature de ces traumatismes omniprésents, aussi horribles soient-ils».

(L'essentiel/lja)