Gwen Stefani a épousé «l'homme le plus sexy»

«Le 3 juillet 2021, les rêves deviennent réalité»: Gwen Stefani a épousé Blake Shelton il y a quelques jours et a publié plusieurs clichés de l'événement auquel étaient conviée une quarantaine d'invités. Tantôt romantique dans sa longue robe blanche presque sage signée Vera Wang, tantôt provocatrice en dévoilant la robe version «fête», beaucoup plus courte et plus rock.

Les deux tourtereaux se sont rencontrés sur le plateau de «The Voice» il y a 5 ans. Les deux jurés se sont très vite rapprochés et ont rapidement officialisé leur relation. Il était donc naturel que l'animateur du programme, Carson Daly, soit aussi de la partie et pose aux côtés des amoureux.

C'est le deuxième mariage de Gwen Stefani, unie à Gavin Rossdale de 2002 à 2015, avec qui elle a eu trois enfants (15, 12 et 7 ans). De son côté, Blake Shelton, nommé l'homme le plus sexy de la planète en 2017 a été marié à la chanteuse country Miranda Lambert de 2011 à 2015.

