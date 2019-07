Elijah Wood sera-​​t-​​il bientôt marié et papa?

Is Elijah Wood Engaged — and About to Be a Dad? Actor Photographed with Partner Mette-Marie Kongsved https://t.co/RGCAWUsLv6— People (@people) July 10, 2019

L'acteur Elijah Wood, qui avait incarné Frodon dans la saga cinématographique «Le seigneur des anneaux», serait fiancé, et sa promise serait enceinte, si l'on en croit les rumeurs. Bien que rien de tout cela n'ait été confirmé officiellement, on a récemment pu voir Mette-Marie Kongsved avec le ventre arrondi d'une femme enceinte, et à sa main, ce qui ressemble à une bague de fiançailles, sur des photos prises ce lundi et publiées notamment par People.

Le couple se fréquente depuis le début de l'année 2018, d'après plusieurs sources. Ils avaient été photographiés se tenant la main à Pasadena, en Californie.

Les représentants de l'acteur n'ont pas encore commenté la rumeur, et Elijah Wood est connu pour garder sa vie intime privée. On a cependant pu voir le couple en février dernier, pour l'une de leurs rares apparitions publiques au défilé Rodarte, à San Marino, en Californie.

(L'essentiel)