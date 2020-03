Le coronavirus fait chuter sa situation financière

Comme chacun d'entre nous, Jeremy Renner voit son quotidien chamboulé à cause de l'épidémie du coronavirus qui sévit dans le monde entier. Au niveau professionnel, depuis plusieurs semaines, c'est la catastrophe pour la star du film «Avengers». Etant dans l'impossibilité de travailler, l'acteur n'a plus de revenus. Il a ainsi réalisé qu'il ne pourrait plus payer la pension alimentaire mensuelle de 30 000 dollars qu'il versait jusqu'à présent à son ex, Sonny Pachero, qui a la garde de leur fille, Ava, 7 ans.

C'est donc à la justice qu'il s'est adressé pour demander une réduction de cette pension, selon TMZ. «Il est probable que la plupart des productions ne reprendront pas avant la fin de l'année. Et d'autres projets de réalisation que j'avais prévus cette année seront annulés ou reportés», a-t-il précisé dans les documents remis au juge. L'Américain de 49 ans estime que 11 000 dollars versés chaque mois suffiraient à couvrir les besoins de sa fillette. Reste à savoir si sa requête sera acceptée.

Depuis leur divorce en 2015, le comédien et le mannequin se livrent un guerre sans merci. En 2019, Sonny avait accusé Jeremy de l'avoir menacée de mort avec un revolver. Selon plusieurs médias américains, la jeune maman serait prête à tout pour soutirer le plus d'argent possible à son ancien époux.

(L'essentiel/lja)